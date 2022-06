Viaturas de autarquias com inspeção garantida em rede de corrupção

Reis Pinto Hoje às 21:49 Facebook

Dois donos de centros, 31 inspetores, um polícia e um funcionário do IMT detidos em operação da PSP.

Uma investigação da PSP a centros de inspeção técnica de veículos (CITV), iniciada em 2017, levou, ontem, à detenção de 35 pessoas, incluindo um polícia, dois administradores de CITV, 31 inspetores e um funcionário do IMT (Instituto da Mobilidade e dos Transportes). Num dos esquemas detetados, funcionários de entidades públicas, incluindo autarquias, encaminhavam viaturas oficiais para os centros geridos pela rede, com aprovação garantida. O grosso da investigação visou a certificação de veículos sem serem submetidos a inspeção ou com deficiências que obrigariam a reprovação.

As buscas decorreram em Braga, Vila Verde, Famalicão, Guimarães, Vizela, Fafe, Amarante, Lousada, Gondomar, Porto, Matosinhos, Valongo, Loures, Lisboa, Agualva-Cacém, Azambuja, Vila Franca de Xira, Seixal, Palmela, Setúbal, Silves, Lagoa e Portimão, e incluíram sete CITV, o IMT e um escritório de advogados.