"Vice" de Gaia abdica de taxas para a Fortera não perder dinheiro em hotel de luxo

A investigação acredita que o vice-presidente da Câmara de Gaia, o principal dos sete detidos e 12 arguidos na Operação Babel, por suspeitas de corrupção em obras, prometeu compensar a Fortera pelas obras de consolidação da escarpa da Serra do Pilar onde estava a construir um hotel de luxo. A despesa extra de 400 mil euros teria como contrapartida a isenção de taxas do projeto Riverside, orçadas em 270 mil euros. Uma medida ilegal, diz o Ministério Público.

A construção do Azul Boutique Hotel, com vista privilegiada para o rio Douro, já estava em marcha quando, em abril de 2022, soaram os sinais de alarme. O vice-presidente de Gaia, Patrocínio Azevedo, pediu uma reunião de altíssima urgência com alguém da Fortera. Era algo também perigoso, explicou.

Na obra fora detetada instabilidade na escarpa e a diretora municipal do Urbanismo tinha ordenado a paragem das obras do Hotel Azul. Segundo o Ministério Público (MP), Luísa Aparício exigia um projeto de contenção para assegurar a integralidade da escarpa e das construções ali existentes.