Vice de Gaia suspeito de receber luvas para aprovar pisos a mais em arranha-céus

Patrocínio Azevedo indiciado por favorecer o Grupo Fortera. Presidente, Eduardo Vítor Rodrigues, também foi constituído arguido na mesma operação. Elad Dror, Paulo Malafaia, um advogado, dois funcionários da Câmara do Porto e técnico da Direção de Cultura também presos.

Aumento da área de construção, licenciamento à revelia das regras urbanísticas e aceleração dos processos nas câmaras para poder avançar, o quanto antes, com projetos que representam, essencialmente em Gaia, mas também no Porto, investimentos de 300 milhões de euros. Foram estas suspeitas que levaram ontem a Diretoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ) a deter o vice-presidente da Câmara Municipal de Gaia. Patrocínio Azevedo terá recebido pelo menos 100 mil euros através de um intermediário, numa entrega que decorreu no Norte Shopping, para facilitar e acelerar o licenciamento de construções de grande envergadura do Grupo Fortera. Eduardo Vítor Rodrigues é um dos 12 arguidos constituídos na operação, mas por questões não relacionadas com o Urbanismo.