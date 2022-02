Vice-presidente da Câmara de Idanha diz que não cobrou por utentes fictícios

Célia Domingues Hoje às 20:51 Facebook

Idalina Costa, vice-presidente da Câmara de Idanha-a-Nova, declarou em tribunal, esta quarta-feira, que não teve qualquer intervenção na cobrança de apoios da Segurança Social, no montante de 35 701 euros, para utentes fictícios da Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) do concelho, a que presidia. A responsável e outros dois dirigentes da IPSS Movimento de Apoio e Solidariedade Colectiva ao Ladoeiro (Mascal) respondem por um crime de burla tributária.

"Era a presidente da direção mas não passava por mim o envio das listas de utentes para a Segurança Social. Isso era tarefa da diretora técnica", garantiu Idalina Costa, arguida e ex-dirigente do Mascal, que detém um lar de idosos, centro de dia, jardim-de-infância e creche, garantindo apoio domiciliário a idosos, na aldeia do Ladoeiro, em Idanha-a-Nova.

O Ministério Público (MP) acusa Idalina Costa, o seu filho, Gonçalo Costa, e uma funcionária do Mascal, Maria Dulce Gil, de terem incluído nas listas mensais enviadas à Segurança Social, no período em que exerceram funções de dirigentes da instituição, entre 2012 e 2018, o nome de 12 utentes fictícios, a quem não eram prestados serviços nas valências de centro de dia, serviço de apoio domiciliário e estrutura residencial para idosos, para inflacionar o valor dos apoios pagos mensalmente pelo Estado.