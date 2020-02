Vídeo de homem a respirar fumo de escape terá sido brincadeira entre amigos

Reis Pinto Hoje às 11:07 Facebook

Uma aposta poderá estar na origem de um vídeo, com conteúdo alegadamente racista, em que surge um jovem, de raça negra, a respirar o fumo do tubo de escape de uma viatura. A PSP identificou sete indivíduos, que terão confirmado ter-se tratado de uma brincadeira entre amigos.

O vídeo terá sido gravado no passado dia 17, segunda-feira, na zona da Grande Lisboa e, de acordo com a PSP, "os sete jovens, com idades entre os 22 e os 25 anos, que participaram no vídeo, principalmente aquele que tem a cara encostada ao tubo de escape, foram ao final do dia de ontem [quarta-feira] identificados pela PSP, apurando-se ter-se tratado de uma aposta realizada livremente entre os intervenientes, no contexto de um grupo de amigos, e que decorreu na noite do passado dia 17 [segunda-feira], na zona da Grande Lisboa.

A gravação rapidamente se tornou viral e nela ouve-se alguém a chamar "Marega" ao jovem que está junto ao tubo de escape, numa alusão ao jogador do F. C. Porto alvo de insultos racistas no passado fim-de-semana.

Segundo afirma a Direção Nacional da PSP, "porque o jovem visualizado no vídeo poderá ter sofrido lesões pela inspiração do fumo, a PSP a irá transmitir toda a investigação ao Ministério Público, para avaliação do possível enquadramento em contexto de legislação penal".