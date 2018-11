Veja o vídeo: a cela do posto da GNR onde Bruno de Carvalho está detido

Roberto Bessa Moreira 14 Novembro 2018 às 19:20 Facebook

A cela onde Bruno de Carvalho tem passado as últimas noites cumpre a legislação em vigor e tem seis metros quadrados de tamanho e um pé direito de 2,40 metros de altura. A cama é constituída por um maciço de betão, em cima do qual está colocado um colchão com 2,40 metros de comprimento, 70 centímetros de largura e 30 centímetros de altura.

Bruno de Carvalho tem ainda à disposição uma retrete, tipo turca, colocada no chão e um lavatório incrustado num maciço de betão, em aço inox, com torneira temporizada.

A porta da cela é em chapa de ferro, com dois metros de altura, 80 centímetros de largura e 37 milímetros de espessura, contendo um visor de portinhola. Também existe uma janela, que assegura a iluminação natural e ventilação conveniente, e está colocada a 1,80 metros acima do pavimento. É protegida por uma grade metálica.