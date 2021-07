Vieira ataca Ministério Público e avança com recurso

Alexandre Panda Hoje às 12:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Advogado de ex-presidente do Benfica revelou ao JN estar a ponderar recorrer das medidas de coação aplicadas pelo juiz Carlos Alexandre, que ainda não aceitou proposta de caução.

É hora de jogar ao ataque para Luís Filipe Vieira. O ex-presidente do Benfica está a ponderar recorrer das medidas de coação aplicadas pelo juiz Carlos Alexandre, no âmbito da Operação Cartão Vermelho. Ao JN, o advogado do ex-líder encarnado, Manuel Magalhães e Silva, revelou que, para a defesa, há muita fragilidade nos indícios recolhidos pelo Ministério Público (MP).

"O prazo para apresentar o recurso termina no próximo dia 9 de agosto. Daqui até lá, iremos ponderar. Mas acreditamos haver muitas fragilidades nos indícios apresentados pelo MP. Acreditamos existir excessos nas medidas de coação, nomeadamente na caução aplicada, precisamente em função das fragilidades desses indícios", disse ao JN Magalhães e Silva, que preferiu não se alongar.