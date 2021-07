Vieira avisou sócio sobre OPA ao Benfica quatro meses antes

Alexandre Panda Hoje às 07:20 Facebook

Escutas feitas a "Rei dos Frangos" levam Carlos Alexandre a manter suspeitas. Batota iria permitir lucros de 14 milhões de euros a José António dos Santos.

Luís Filipe Vieira avisou, com quatro meses de antecedência, o seu amigo e parceiro de negócios José António dos Santos, conhecido como "Rei dos Frangos", de que o Benfica iria lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) de ações da SAD encarnada. Assim, enquanto a operação financeira ainda estava no segredo dos deuses, o empresário foi adquirindo, por cerca de três euros, mais de 16 mil títulos do Benfica a pequenos acionistas que Vieira angariou. O Ministério Público (MP) garante que José António dos Santos iria lucrar 13,6 milhões com a venda das ações se a OPA não tivesse sido cancelada pela CMVM.