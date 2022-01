Inês Banha Hoje às 07:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Maior insucesso no controlo de incendiários no verão.

O número de "stalkers" com pulseira eletrónica foi um dos que, entre 30 de novembro de 2020 e de 2021, mais subiu proporcionalmente. Segundo os dados mais recentes da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), a 30 de novembro último havia 22 arguidos por crime de perseguição vigiados à distância, mais 37,5% do que na data homóloga do ano passado.