Vigília vai exigir pré-reforma imediata de quatro mil polícias

O Governo anunciou a passagem à pré-aposentação de 600 elementos da PSP, mas os polícias não desistem da vigília marcada para amanhã, em frente ao Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa. Segundo o Sindicato Nacional da Polícia (Sinapol), promotor do protesto, o número autorizado pelos ministérios da Administração Interna e das Finanças peca por defeito, porque há cerca de quatro mil agentes que cumprem os requisitos para abandonar o serviço de imediato, corrige.

O presidente do Sinapol, Armando Ferreira, vai mais longe e garante que, atualmente, "os polícias só estão a ser autorizados a ir para a pré-aposentação aos 60 anos". "E já ouvimos que a intenção do Governo é acabar com a pré-aposentação na PSP. Se isto acontecer, fica a promessa de que haverá um sério e forte protesto dos polícias", avisa o dirigente sindical.

Por estas razões, o despacho assinado pelos ministros José Luís Carneiro e Fernando Medina, emitido no final da semana passada, não é suficiente para cancelar a ação de protesto.