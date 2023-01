Vila do Conde ganha polo de formação de juízes e procuradores

A formação que permite aceder à profissão de juiz ou de procurador, ministrada pelo Centro de Estudos Judiciários (CEJ), em Lisboa, vai ser, pela primeira vez, desdobrada, graças à abertura de um polo regional no Norte do país, apurou o JN. O espaço vai funcionar em Vila do Conde e vai ser anunciado, esta quarta-feira à tarde, pela ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, na cerimónia solene de abertura do ano judicial, no Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa.

Com esta medida, sabe o JN, a tutela pretende facilitar o recrutamento de magistrados. Até agora, toda a formação tem estado concentrada nas instalações do CEJ, obrigando os residentes noutras regiões do país a mudar-se para a capital para frequentar o curso, com duração mínima de 10 meses.

O recrutamento de mais procuradores e juízes, a par de outros profissionais, tem sido uma das reivindicações do setor, com a abertura solene do ano judicial a ser um dos momentos em que, por norma, o apelo mais é ouvido. Na cerimónia, discursam, além da ministra da Justiça, a procuradora-geral da República, a bastonária dos advogados, os presidentes do Supremo Tribunal de Justiça e da Assembleia da República e o chefe do Estado.