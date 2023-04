Vinte anos de prisão por matar mulher com seis tiros em Ponte de Lima

O Tribunal de Viana do Castelo condenou, esta sexta-feira, a 20 anos de prisão efetiva o homem de 36 anos que, em maio de 2022, matou a mulher e mãe dos seus dois filhos, com seis disparos à queima-roupa, à porta de casa, na Correlhã, Ponte de Lima.

Fernando Correia, que estava acusado de um crime de homicídio consumado qualificado e agravado, e outro de violência doméstica, foi ainda condenado ao pagamento de uma indemnização civil no montante global de 165 mil euros à família da vítima, Sónia Barros, de 33 anos. O tribunal teve em consideração principalmente o sofrimento dos dois filhos menores do casal.

Maria Eugénia Barros, mãe de Sónia, que assistiu à leitura do acórdão, disse ao "Jornal de Notícias", à saída do tribunal, que 20 anos de prisão "foi pouco" para fazer justiça perante o crime que o genro cometeu. "Ele matou-a à minha frente. Agarrou-a e acabou de a matar à minha frente, Matou-a mesmo a sangue frio", disse, chorosa, referindo que "vai pensar" sobre a possibilidade de apresentar recurso.

PUB

A juíza que presidiu ao coletivo que julgou o caso considerou que Fernando cometeu um crime "muito grave", com a agravante de ter utilizado uma arma de fogo e praticamente a ter "descarregado" sobre a mulher.

"O senhor, além de ter tido vontade de matar, esqueceu-se que ela [a vítima] era mãe dos seus filhos, crianças. A forma como o senhor fez isto, de dia, junto à casa de toda família, perseguindo e atingindo a sua mulher com pelo menos seis balas - a arma tinha sete e, basicamente, o senhor despejou o carregador, portanto a sua fúria foi bastante acentuada -, revela, não só vontade reiterada, mas uma absoluta indiferença por aquilo que o senhor devia respeitar, a sua mulher e os seus filhos", declarou a juíza.

A magistrada acrescentando que, num enquadramento de pena entre 16 e 25 anos, o tribunal decidiu por 20 anos de prisão. Quanto à indemnização civil, considerou "várias questões", sendo que a que mais pesou foi "a perda da mãe" dos menores.

Assassinada depois de levar os filhos à escola

O caso remonta à manhã de 3 de maio de 2022, quando Sónia Marisa Barros foi assassinada a tiro de pistola pelo marido, no Lugar da Costa, na Correlhã, Ponte de Lima. A vítima foi levar os filhos, de 12 e 3 anos, à escola, e quando regressou, Fernando, que estava à sua espera à entrada de casa, disparou várias vezes, atingindo-a no peito, no pescoço e num braço. Sónia morreu no local e o agressor disparou depois contra si, mas sobreviveu aos ferimentos.

"O sistema penal serve para punir as pessoas pelas asneiras que elas fazem. O senhor não é um homem com muita idade, ainda pode recuperar a sua vida, mas, infelizmente, há coisas que têm de ser punidas de forma particularmente grave", disse a juíza, dirigindo-se a Fernando, que assistiu à leitura do acórdão a partir do estabelecimento prisional onde se encontra, por videoconferência.