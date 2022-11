Vinte detidos em rede que traficava carros entre Portugal e Espanha

Autoridades fizeram 17 detenções em Portugal, numa operação que visou rede que levava carros nacionais para a Galiza.

Vinte membros de uma rede criminosa organizada envolvida no tráfico e viciação de viaturas foram detidos, terça-feira, numa operação da Polícia Nacional espanhola que contou com a colaboração da Polícia Judiciária (PJ). Das vinte detenções, 17 ocorreram em Portugal e as restantes três na Galiza, mais concretamente em Pontevedra, Ourense e Verín.

Operação levada a cabo com o apoio da Polícia Judiciária Foto: Beatriz Ciscar / Europa Press

Segundo avança a imprensa espanhola, os suspeitos deslocavam-se a Portugal onde alugavam automóveis de gama alta a empresas de leasing. Estes veículos eram posteriormente levados para oficinas em Espanha, onde eram submetidos a alterações físicas e documentais, através de processos de falsificação. Posteriormente eram comercializados, por preços abaixo do verdadeiro valor comercial, a compradores de boa-fé em países terceiros.

Ao contrário de Espanha, em que a não-devolução de uma viatura alugada constitui um crime de apropriação, em Portugal representa uma quebra de contrato. E isso terá favorecido o esquema da rede que furtava assim as viaturas em território nacional.

A investigação das autoridades começou há vários meses e, ao que tudo indica, não estará concluída. Várias viaturas foram apreendidas esta terça-feira a compradores que desconheceriam as alegadas irregularidades, tendo sido realizadas buscas a oficinas e concessionárias.