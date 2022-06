Viola vizinha em patamar do prédio

JN Hoje às 11:11 Facebook

Um homem de 28 anos foi detido por suspeita de violar uma vizinha no prédio onde ambos residem, nos Olivais, em Lisboa. Ficou em prisão preventiva.

Na tarde de segunda-feira, dia 30, o suspeito abordou a vizinha, de 33 anos, quando esta entrava no prédio. Sem nada que o fizesse prever, agarrou-a com força e levou-a até um patamar no primeiro andar.

Depois, fazendo-se valer da sua superioridade física, forçou-a a manter atos sexuais, ameaçando-a de que a mataria se pedisse ajuda. Após o agressor consumar os atos, a mulher conseguiu fugir para a sua casa e chamou as autoridades.

A PSP viria conseguir localizar e deter o homem. Foi apresentado a primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva, informa a Procuradoria Distrital de Lisboa.