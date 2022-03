Violam menor à vez para cobrar dívida de 20 euros de haxixe

Alexandre Panda e Ana Luísa Delgado Hoje às 09:41 Facebook

Vítima, de 15 anos, raptada à porta da escola por dupla que vendera droga ao namorado, da mesma idade. Agressores presos pela PJ.

Uma menor, com 15 anos, foi raptada e violada por dois homens, de 20 e 24 anos, que queriam vingar-se do namorado, por este não ter pago uma dívida de droga de 20 euros. A dupla, de Montemor-o-Novo, o concelho onde foram cometidos os crimes, foi detida pela Polícia Judiciária (PJ) de Évora e vai hoje a tribunal para conhecer as medidas de coação.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o negócio de droga aconteceu em dezembro do ano passado. O namorado da vítima, também com 15 anos, terá comprado 20 euros de haxixe aos dois indivíduos, assumindo o compromisso de pagar mais tarde. Mas nunca mais deu o dinheiro à dupla que está referenciada por negociar apenas pequenas quantidades de estupefaciente.