Violam recolher obrigatório e agridem agentes da PSP em Viseu

Uma mulher de 39 e um homem de 33 anos foram detidos por injúrias, ameaças e agressão a agentes da PSP de Viseu, a quem já tinham desobedecido por não quererem cumprir o recolher obrigatório.

A PSP anunciou esta segunda-feira que na madrugada da véspera de Natal, e na sequência de desacatos na via pública, os agentes advertiram os dois a irem para as próprias casas, uma vez que não tinham qualquer justificação para estarem na rua às 2.30 horas, ou seja, fora do horário permitido para permanência/circulação de pessoas na via pública, decretado pelo Estado de Emergência Nacional, até às 23 horas.

"Passada uma hora da primeira abordagem, os suspeitos permaneciam no mesmo local, sem qualquer justificação. Após serem elucidados sobre as consequências dos seus atos, os mesmos não acataram as ordens do recolher obrigatório em vigor, pelo que foram detidos pelo crime de desobediência", adianta a PSP.

Quando estavam a ser detidos "os suspeitos adotaram uma postura hostil com injúrias, ameaças e agressões aos agentes policiais", relata a força policial. Na sequência das agressões, um dos agentes teve de receber tratamento hospitalar.