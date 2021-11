Violência doméstica: Motorista de TVDE denuncia agressor que acabara de transportar

JN Hoje às 14:40 Facebook

Homem de 29 anos detido após insultar e bater na companheira, em Lisboa. O motorista que o tinha transportado apercebeu-se das agressões e avisou a PSP.

Já durante a viagem, na madrugada da passada quinta-feira, o passageiro tinha-se mostrado bastante exaltado enquanto falava ao telemóvel com alguém. Após deixar o homem no destino, na freguesia da Ajuda, o motorista de transporte de aluguer de passageiros (TVDE) reparou que este desatara a dar socos e pontapés na porta de uma habitação enquanto gritava com alguém no interior.

Após conseguir entrar na casa, o motorista ainda o viu a agredir e injuriar uma mulher, que seria a sua companheira, o que o levou de imediato a alertar a PSP.

Os polícias acorreram ao local e conseguiram ouvir vários gritos e sons de objetos a partir no interior da habitação. "A vítima conseguiu, com muito custo, abrir a porta da habitação solicitando ajuda, permitindo que os polícias procedessem à detenção do indivíduo", relata a PSP através de comunicado.

O suspeito foi constituído arguido e apresentado a primeiro interrogatório judicial. Vai aguardar o desenrolar do processo sujeito a Termo de Identidade e Residência.