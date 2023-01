Violência juvenil: "Música, videojogos e séries servem de catalisadores"

A pedopsiquiatra Ana Vasconcelos entende que se os jovens agem com violência é por estarem perturbados emocionalmente. E que a pandemia e a guerra pioraram a situação.

Qual o papel que o "drill", as séries violentas e os jogos têm na delinquência juvenil?

A música, o "drill", pode criar um fenómeno de excitação coletiva no qual os jovens entram num descarrilar emocional que os leva a agir de forma violenta. Quando estão em grupos, perdem a consciência moral, contaminam-se uns aos outros. As séries violentas levam-nos a querer imitar o que veem, mas o maior problema são os videojogos. Quando algum dos jovens que acompanho joga Fortnite [um jogo de sobrevivência] durante uma hora, tem de se acalmar porque fica em êxtase, a querer imitar o que viu... se me matas eu mato-te.