Visapress espera decisão judicial contra a pirataria sobre jornais e revistas

A partilha ilegal de jornais e revistas em aplicações móveis é outra das frentes de batalha da Visapress.

Esta cooperativa, que gere os direitos de autor dos proprietários de mais de centena e meia de publicações, incluindo o JN, requereu ao Tribunal da Propriedade Intelectual uma providência cautelar para que o Telegram seja obrigado a encerrar os grupos de utilizadores onde são distribuídas gratuitamente edições de publicações pirateadas. Só um desses grupos tem 32 mil membros.

A providência cautelar foi requerida em novembro de 2020, mas ainda não foi decidida. A empresa proprietária do aplicativo Telegram tem sede nos Emirados Árabes Unidos, pelo que a Visapress foi notificada para traduzir a petição da providência para a língua árabe, o que concluiu em fevereiro. O diretor-executivo da cooperativa, Carlos Eugénio, conta que a tradução já foi encaminhada, através da embaixada portuguesa em Abu Dhabi, para as as autoridades locais. Agora, é preciso esperar que a Telegram se pronuncie sobre o requerimento da Visapress.