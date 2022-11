Vítima da Casa Pia detida por abusar de filha e namorado 

Pai dizia ter de auscultar as partes íntimas da criança para verificar que não era molestada sexualmente. Ficou preso.

Usava a desculpa de ter sido vítima de abusos quando vivia na Casa Pia para convencer a filha, então com 11 anos, de que tinha de a auscultar e mexer nas suas partes íntimas para garantir que ela não era molestada sexualmente. O alegado receio do pai tornou-se cada vez mais invasivo, passando a abusar da menor, ao longo de três anos, e até, recentemente, do namorado desta. O antigo aluno da Casa Pia foi detido pela Polícia Judiciária, em Lisboa, e já foi colocado em prisão preventiva.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o homem, de 35 anos, foi vítima de graves abusos sexuais cometidos por "Bibi". Foi uma das testemunhas no processo, que levou Carlos Silvino a cumprir 12 anos de prisão.