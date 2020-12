Vítima de violência luta na justiça para reaver a filha

Luís Moreira Hoje às 13:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Menina de dois anos teve de ser protegida e foi retirada à mãe pelo tribunal, mas já passam fins de semana e feriados juntas. Agressor julgado em janeiro.

Há dois anos, teve uma filha de um companheiro que a tratava mal. Por falta de condições e atendendo ao clima de violência doméstica, o Tribunal de Família de Braga retirou-lhe a criança, logo após a nascença, e institucionalizou-a "para sua salvaguarda". A mãe, Jessyca, de 24 anos, que já fica com a menina aos fins de semana e em dias festivos como o Natal, quer que ela volte para casa. "O que mais desejo é ter a minha filha comigo em 2021. Dar-lhe todo o amor que tenho e de que ela precisa", disse ao JN. O ex-companheiro é julgado em janeiro por dois crimes de violência doméstica.

A mulher garante que tem "todas as condições para cuidar da menina". Está empregada e vive em casa dos pais com outro filho, um rapaz de sete anos, de um outro relacionamento. "A Jessyca está com a guarda do filho, a quem nunca faltou nada, logo, o mesmo acontecerá com a menina", sublinhou ao JN o seu advogado, João Ferreira Araújo, frisando que, após o ex-companheiro ser sentenciado, tentar-se-á que o Tribunal entregue a guarda da menina à mãe.