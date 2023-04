Vítima do tiroteio foi presidente da Associação Columbófila de Setúbal

Alexandre Panda e Rogério Matos Hoje às 12:50 Facebook

Duas das vítimas mortais do tiroteio que ocorreu este domingo junto do Bairro da Bela Vista, em Setúbal, eram conhecidos praticantes de columbofilia. Um deles, Alberto Ferreira Almeida, 66 anos, foi presidente da associação do distrito e atualmente era secretário.

De acordo com Hélder Galveia, do site da Internet "Columbofilia Online", que conhecia as vítimas: "a família da columbofilia está de luto".

"O Alberto Almeida e o Mário Lúcio Andorinha era duas pessoas muito ligadas à columbofilia e ao associativismo. O Alberto foi presidente da associação local eram conhecida por resolver todos os problemas dos columbófilos. Trabalhou muitos anos em prol da associação. É uma perda muito grande. Os dois eram pessoas de bem e de paz", disse ao JN Hélder Galveia.

Os dois columbófilos deslocaram-se ao pombal da zona da Bela Vista, na manhã deste domingo, para rececionar pombos que vinham de Espanha, quando se deu o desentendimento com o dono de um terreno vizinho.

Este homem terá disparado tiros de caçadeira contra as três vítimas mortais, antes de se suicidar.

A terceira vítima mortal, Rui Felício Duarte, era o proprietário de uma horta nas imediações.