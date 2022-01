Vítimas mudam versão sobre tiros nas Enguardas

Joaquim Gomes Ontem às 23:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Contradição sobre tiroteio entre grupos rivais de bairros de Braga pode arrasar acusação.

Os três irmãos vítimas de um tiroteio no Bairro das Enguardas, em Braga, em março de 2021, não confirmam ontem, em tribunal, no início do julgamento, os depoimentos que fizeram à Polícia Judiciária (PJ) durante a investigação ao caso, que tem como arguidos três elementos do grupo rival do Fujacal, outro bairro da cidade. O facto poderá deitar por terra toda a acusação, até porque o Ministério Público de Guimarães acabou por não os inquirir formalmente como testemunhas.