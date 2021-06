Vítor Catão julgado por ofensas a César Boaventura

Luís Antunes, Roberto Bessa Moreira e Tiago Rodrigues Alves Hoje às 09:13 Facebook

Dirigente do A.D. São Pedro da Cova acusado de crimes de sequestro, coação agravada e ameaças por situação emitida em direto no Facebook.

O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto decidiu levar a julgamento Vítor Catão e Rui Almeida por sequestro, coação e ameaças ao empresário de futebol César Boaventura. Os factos remontam a março de 2019 e foram transmitidos em direto pelo próprio Vítor Catão nas redes sociais.

No vídeo de cerca de 10 minutos, feito com o telemóvel, o dirigente da Associação Desportiva de São Pedro da Cova aparece ao lado de Boaventura dentro de uma viatura, no parque do estádio do São Pedro da Cova, em Gondomar. Catão confronta o empresário com afirmações que este teria feito e com uma dívida de mil euros ao clube.