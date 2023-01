Vítor Catão usa nome de Vieira para atrair Boaventura a uma cilada

Alexandre Panda Hoje às 07:42 Facebook

Conhecido adepto portista é hoje julgado por sequestrar empresário benfiquista em direto nas redes sociais.

O conhecido adepto do Futebol Clube do Porto Vítor Catão começa esta sexta-feira a ser julgado no Tribunal de Gondomar. Está acusado de ter sequestrado, coagido, ofendido e ameaçado o empresário benfiquista César Boaventura, em março de 2019, num vídeo publicado nas redes sociais pelo próprio Catão. Terá atraído Boaventura a uma cilada, alegando ter uma coisa para mandar a Luís Filipe Vieira, então presidente do Benfica.

Segundo a acusação do Ministério Público (MP) de Gondomar, a relação entre os dois homens até era pacífica. Conheceram-se em dezembro de 2018, num restaurante da Póvoa de Varzim, por intermédio de André Castro, então diretor desportivo do Leixões, que queria ajudar a resolver os atritos existentes entre Luís Filipe Vieira e Vítor Silva, conhecido como Vítor Catão. Este tinha apresentado uma queixa-crime contra o então líder benfiquista, por ter sido apelidado de "capanga", em entrevista ao canal do clube encarnado.