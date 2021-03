Viu ex-namorada com outro homem e agrediu-o com um engaço

Joaquim Gomes Hoje às 13:19 Facebook

A Polícia Judiciária de Braga deteve um homem, cadastrado, suspeito de tentativa de homicídio, em Vieira do Minho. A vítima está em estado crítico, sob coma induzido, na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Braga.

O crime ocorreu na terça-feira à noite, no exterior de uma residência, na freguesia de Louredo, concelho de Vieira do Minho. Na base da altercação, estarão motivos passionais. Segundo apurou o JN, o agressor, de 30 anos, apercebeu-se que a antiga companheira estava em casa com outro homem e acabou por agredi-lo com um engaço (uma espécie de ancinho), colocando-se depois em fuga.

De acordo com a Polícia Judiciária de Braga, que mobilizou para o local a Brigada de Homicídios, o agressor desferiu "vários golpes na cabeça, face e tórax da vítima, causando-lhe lesões graves que obrigaram à intervenção do INEM" e ao transporte para o Hospital de Braga, onde está em estado crítico, sob coma induizido.

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, e com a colaboração da GNR de Vieira do Minho, deteve o suspeito, já fora de flagrante delito, pela prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada.

"Após comunicação a esta Polícia Judiciária, foram desencadeadas de imediato diligências de investigação criminal para recolha de elementos de prova, vindo o presumível autor a ser posteriormente detido e apreendido o instrumento utilizado para a prática do crime", acrescentou a PJ de Braga, salientando que o detido será presente ao Tribunal de Guimarães, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.