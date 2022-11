Viu homem com bens que lhe tinham furtado e matou-o com paulada

TRA Hoje às 11:33 Facebook

Twitter

Partilhar

No dia seguinte a ter sido vítima de um furto em casa, em Alhos Vedros, um homem viu na rua um indivíduo com os seus bens. Interpelou-o, mas este ignorou-o. Deu-lhe então uma paulada na cabeça e matou-o. Foi detido e ficou em prisão domiciliária.

Os factos ocorreram no final do mês passado. A 30 de outubro, um homem queixou-se na GNR de que lhe tinham sido furtados vários bens da sua residência, em Alhos Vedros, na Moita.

Na madrugada do dia seguinte, avistou um homem a passar na rua com bens que reconheceu como seus. Pegou num pau e foi ao seu encontro. Interpelou-o mas este virou-lhe as costas e continuou a andar.

PUB

O homem desferiu-lhe uma pancada na cabeça e o suspeito do furto caiu inanimado no chão. "Como resultado da pancada, a vítima sofreu traumatismo cranioencefálico e hemorragia cerebral, que lhe provocou a morte", relata um comunicado do Ministério Público da Comarca de Lisboa.

Ontem, dia 2 de novembro, o homem, indiciado por um crime de homicídio, foi apresentado a primeiro interrogatório judicial. O Juiz de Instrução Criminal aplicou ao arguido a medida de coação de obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica.

O inquérito prossegue sob a direção do Ministério Público da Moita, com coadjuvação da PJ.