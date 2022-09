Viúva de João Rendeiro abdicou da herança

JN Ontem às 22:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Maria de Jesus Rendeiro era a única herdeira do marido, falecido em maio deste ano.

Segundo a RTP, a viúva do ex-banqueiro João Rendeiro prescindiu da herança numa declaração assinada em setembro e entregue ao tribunal da relação de Lisboa.

Maria de Jesus Rendeiro era a única herdeira de João Rendeiro, que morreu com dívidas de quase 40 milhões de euros, relacionadas com decisões judiciais que exigiam o pagamento de indemnizações ou coimas.



Com a morte, a parte criminal das penas extingue-se, mas isso não acontece com as indemnizações cíveis.



A viúva do antigo banqueiro continua a ser investigada num inquérito do Departamento Central de Investigação e Ação Penal.