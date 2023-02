Vizinhos da Pasteleira Nova contratam seguranças privados

Roberto Bessa Moreira Hoje às 07:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Insegurança causada pelo tráfico e consumo de droga está a deixar desesperados moradores de vários bairros da cidade do Porto. Câmara do Porto implementou a mesma medida há 20 anos, mas o projeto revelou-se ineficaz e acabou por ser extinto.

Cansados de esperar por uma intervenção de fundo dos poderes públicos, os moradores dos bairros anexos à Pasteleira Nova, no Porto, resolveram tomar em mãos o combate ao tráfico e consumo de droga. Primeiro, organizaram-se em grupos de vigilância e, agora, contrataram guardas-noturnos para travar furtos e impedir que os consumos de cocaína e heroína continuem a ser feitos à porta das casas, nos passeios ou nos jardins. É o regresso a uma fórmula tentada há 20 anos e abandonada devido à ausência de resultados.

"Todos os bairros em volta da Pasteleira estão a contratar empresas de segurança. É a única forma de mitigar a insegurança que aqui se vive", afirma Francisco Fonseca, do Bairro das Condominhas. A mesma esperança tem João Brito. É ele quem explica, ao JN, que 62 pessoas criaram, na semana passada, a Associação de Moradores do Bairro das Condominhas, cuja primeira medida foi a contratação de dois guardas noturnas. O pagamento do serviço é assegurado por uma quota mensal de 20 euros, cobrada a cada membro.