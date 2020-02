"Volume invulgar de burlas" com Mbway detetadas no Alto Minho

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:09 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou esta segunda-feira que tem detetado, nos últimos meses, na região do Alto Minho, "um volume invulgar de denúncias de burlas efetuadas através da aplicação informática de pagamentos e serviços Mbway".

Segundo um comunicado divulgado esta segunda-feira pelo Comando Distrital de Viana, nos casos reportados àquela polícia, "os suspeitos aproveitam o desconhecimento das pessoas relativamente a esta aplicação para conseguirem associar os cartões bancários das vítimas aos números de telemóvel que os próprios suspeitos utilizam ficando, desta forma, a controlar os seus cartões bancários".

"Na área de responsabilidade do Comando Distrital da PSP de Viana do Castelo foram reportadas, até ao momento, cerca de uma dezena de ocorrências", através do referido método nos municípios de Viana do Castelo e Ponte de Lima.

No mesmo comunicado, a PSP descreve uma das ocorrências, datada de 14 de janeiro, em que "um suspeito contactou telefonicamente um senhor e disse estar interessado em adquirir um artigo que tinha colocado num site de compra e venda online, propondo-se a fazer o pagamento através da aplicação MBWAY".

"Perante o desconhecimento da vítima, o suspeito indicou que aquela se devia deslocar a uma caixa de multibanco, colocar o seu cartão, selecionar a opção MBWAY e depois introduzir o número de telefone do suspeito, bem como o código por ele fornecido, convencendo a vítima que, dessa forma, iria receber o valor acordado", relata, adiantando que noutra ocorrência, a 22 de janeiro, a vítima foi igualmente contactada por um suspeito que "pretendia efetuar uma reserva num estabelecimento de hotelaria e turismo, pagando através de MBWAY".

"Também nesta situação, o suspeito convenceu a vítima a deslocar-se a uma caixa multibanco e introduzir o número de telemóvel e o código fornecido pelo suspeito", declara a PSP, alertando a população para "perante o avolumar de situações semelhantes", estar atentar a eventuais tentativas de burla, recusar pagamentos por aquela via, caso desconheça o modo de funcionamento, e solicitar informações aos bancos.