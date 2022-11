Volvo de Fernando "Conde" encontrado pela PJ em Guimarães

A viatura do eletricista Fernando Ferreira, conhecido como "Conde", dado como desaparecido na noite de 8 de janeiro de 2020 e encontrado morto 14 dias depois, nas margens do rio Ave, junto ao Parque de Lazer de Barco, foi encontrada pela Polícia Judiciária (PJ) na sequência de diligências feitas noutro processo. A investigação tinha concluído que o volvo tinha sido levado para França, para esconder crime, mas o mesmo foi encontrado em julho último, a seis quilómetros do local onde aconteceu o homicídio.

O julgamento deste caso decorre no Tribunal de Guimarães onde António Silva ("Toni do Penha") e Hermano Salgado ("Mano") respondem por homicídio qualificado e um terceiro arguido, Paulo Ribeiro, por favorecimento pessoal, pois está acusado de ter levado a viatura da vítima para França, fazendo-a desaparecer para iludir a ação da polícia.

Na sessão desta segunda feira foi ouvida uma inspetora da PJ, mas a audiência ficou marcada pela junção ao processo de um auto de busca e apreensão, feito noutra investigação, relativo a um Volvo C30 preto, identificado no documento apenas pelo número de chassis, que corresponde à viatura de Fernando Ferreira. A inspetora da PJ ouvida em tribunal, que mudou de funções e está afastada do processo desde o final de 2020, não se lembrava de Paulo Ribeiro, nem sabia que ele tinha sido constituído arguido.