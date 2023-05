Tribunal força Wikipédia a apagar ligações de empresário ao Chega

César Castro Hoje às 07:10 Facebook

César do Paço, que fez donativo a partido de André Ventura, processou plataforma digital que tinha informações erradas sobre si.

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) condenou a Wikipédia a apagar referências "inverídicas" sobre o empresário César do Paço, que o apresentavam como próximo do Chega, partido ao qual aquele fez um donativo, pelo menos, de cerca de dez mil euros. Em causa estão menções acrescentadas a duas páginas na Wikipédia sobre César do Paço (uma em português e outra em inglês) após a exibição, há dois anos, da reportagem da SIC "A grande ilusão", que também reportava um crime cometido pelo empresário em 1989 e a sua exoneração de cônsul honorário de Cabo Verde.

O processo nasceu de uma queixa-crime de César do Paço, também ex-cônsul de Portugal em Palm Beach, na Florida, contra a proprietária da Wikipédia, a Wikimedia Foundation, com sede em São Francisco, nos EUA, e os editores anónimos da plataforma. César do Paço exigia o bloqueio e o encerramento imediato das páginas em que constava a sua biografia "não autorizada" e a eliminação dos "factos falsos, insinuações e instigações" que lhe causavam "graves danos não patrimoniais" e ofendiam o "bom nome e reputação".