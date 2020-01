William Carvalho descreve impotência e pânico perante agressões no balneário 

Rogério Matos Hoje às 11:37 Facebook

William Carvalho foi manietado e agredido com socos pelos encapuzados que invadiram a Academia do Sporting. Libertou-se com a ajuda de colegas e fugiu para a casa de banho. "Quatro encapuzados puseram-me o braço atrás das costas, pediram para tirar a camisola e deram-me socos no peito e nas costas".

O ex jogador do Sporting presta esta manhã depoimento no Tribunal de Monsanto através de vídeo conferência em Sevilha. O jogador descreve o medo que sentiu com este episódio. "Nunca me tinha acontecido nada disto, vi-me numa situação de impotência quando me agarraram e fiquei sem saber o que fazer, em pânico".

Momentos antes das agressões, William Carvalho saía do ginásio em direção ao balneário quando viu os agressores entrarem na Academia. "Cerca de 20 indivíduos de cara tapada forçaram a porta de entrada do balneário que Vasco Fernandes tinha fechado e começaram a agredir-nos". Nessa altura, "perguntaram por mim, pelo Rui Patrício, Battaglia e Acuña e começaram a agredir-nos".

William Carvalho conta que Coates e Rui Patrício partiram em seu socorro. Conseguiu libertar-se, dirigiu-se à casa de banho e foi aí que reconheceu um dos agressores, Valter Semedo, de cara tapada. "Perguntei-lhe o que se passa, mas ele disse-me que depois falávamos e foi embora", refere William Carvalho.

O jogador da seleção nacional saiu do balneário, que caraterizou como estando cheio de fumo e já no exterior reconheceu o grupo de Fernando Mendes e Elton Camará. Questionado pela Procuradora do MP sobre se esse grupo apresentou alguma justificação para estarem lá, William disse não se lembrar. "Não me lembro e não quero induzir o tribunal em erro". William viu ainda marcas de agressões em Jorge Jesus e Bas Dost com a cabeça partida.