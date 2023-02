"Xuxas" pagava casas em notas para limpar lucros da droga

Roberto Bessa Moreira Hoje às 15:07 Facebook

Líder de rede de narcotráfico criou imobiliária para comprar imóveis através de contratos fictícios.

Rúben Oliveira, o narcotraficante conhecido por "Xuxas", usou uma imobiliária e uma empresa de táxis para "lavar" milhões de euros obtidos com o tráfico de toneladas de cocaína. Para iludir as autoridades, o líder da maior rede criminosa portuguesa usava falsos contratos na aquisição de imóveis e chegou a pagar 135 mil euros em notas ao dono de um prédio, em Lisboa. Rúben Oliveira também canalizou muitos dos lucros para o Dubai, país onde abriu contas bancárias e investiu no setor imobiliário.

O Ministério Público não tem dúvidas: Rúben Oliveira "elaborou um esquema que lhe permitiu ocultar bens e património próprios, bem como a dissipação, circulação e integração nos circuitos lícitos de avultados proveitos do crime". Parte desse esquema assentou na Auto Táxis Louridal, empresa na qual "Xuxas" injetou muito dinheiro para simular lucros de aparência legal.