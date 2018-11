Três horas de chuva forte causaram enxurradas na ilha Terceira

Augusto Correia Hoje às 16:14 Facebook

A bonança depois da tempestade. Domingo de sol, em Angra do Heroísmo, depois de horas de chuva forte, no sábado, que provocaram inundações nos dois concelhos da Ilha Terceira.

"Foi uma situação muito temporária, houve um pico de chuva forte durante a tarde, apenas no Grupo Central, com algumas ribeiras a transbordar, apenas na ilha Terceira", disse ao JN a porta-voz do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), Ana Isa Cabral.

Os vídeos das enxurradas foram parar ao Facebook e correram Mundo. "Algumas ribeiras transbordaram. As lamas afetaram algumas casas e alguns quintais, sem danos materiais de maior, e obstruíram algumas vias", explicou Ana Isa Cabral. "No total, foram 16 ocorrências", nos dois concelhos da ilha Terceira, Angra do Heroísmo e Praia da Vitória.

"Aconteceu tudo entre as 15 e as 18 horas de sábado e não houve mais nada até ao momento", este domingo à tarde, quando falou ao JN. "Está um dia de sol muito bonito", disse a porta-voz do SRPCBA, alertando para o aviso de mau tempo que já está na página da Proteção Civil dos Açores, para a próxima terça-feira, com aviso vermelho para agitação marítima.