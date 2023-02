Sismo de magnitude 2,0 na escala de Richter sentido na ilha Terceira

JN/Agências Hoje às 17:21 Facebook

Um sismo de magnitude 2,0 na escala de Richter, com epicentro a quatro quilómetros a este da Serreta, ilha Terceira, foi sentido esta segunda-feira, pelas 14.38 horas locais, menos uma hora em Lisboa, anunciou a Proteção Civil.

Na sequência de um comunicado emitido pelo Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores refere que, até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima de IV na Escala de Mercalli Modificada na freguesia da Serreta, no concelho de Angra do Heroísmo.

O evento foi ainda sentido com intensidade III em Santa Bárbara, também no concelho de Angra do Heroísmo.

O CIVISA continua a acompanhar o evoluir da situação, emitindo novos comunicados caso necessário.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores aconselha a que se mantenha a calma e que se conte com a ocorrência de possíveis réplicas.