IPMA eleva para laranja aviso relativo a chuva forte em cinco ilhas dos Açores

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou hoje para laranja o aviso emitido para o grupo Central dos Açores, devido à previsão de chuva "por vezes forte", entre domingo e segunda-feira.

"A passagem de uma superfície frontal fria com ondulações, com deslocamento lento para nordeste, irá provocar um agravamento do estado do tempo, em especial nas ilhas do grupo Central", adiantou, em comunicado.

Segundo o IPMA, "prevê-se a ocorrência de precipitação por vezes forte nestas ilhas, com um período mais crítico a partir da tarde de domingo e durante a madrugada de segunda-feira".

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera já tinha emitido um aviso amarelo para as ilhas do grupo central (Terceira, São Jorge, Graciosa, Pico e Faial) entre as 6 horas locais (7 em Portugal continental) de domingo e as 12 horas de segunda-feira.

Esse aviso mantém-se, mas é elevado para laranja no período entre as 15 horas de domingo e as 9 horas de segunda-feira.

Segundo o IPMA, o aviso laranja, o segundo mais grave da escala, é emitido em "situação meteorológica de risco moderado a elevado".