Navio carregado com carros de luxo afunda ao largo dos Açores

Incendiou-se a 16 de fevereiro e estava a ser rebocado. Tinha perto de quatro mil veículos a bordo. Autoridades monitorizam local.

Treze dias depois de começar a arder, o navio "Felicity Ace" afundou, na manhã desta terça-feira, ao largo dos Açores. E com ele foram ao fundo cerca de 4000 viaturas de luxo que, segundo o Jornal de Negócios, seriam das marcas Porsche, Audi, Lamborghini e Volkswagen e teriam um valor de mercado de mais de 100 milhões de euros. Nos próximos dias a Marinha e a Força Aérea vão vigiar a zona, para evitar um possível desastre ambiental.

A odisseia começou a 16 de fevereiro. O "Felicity Ace", um navio de carga com 200 metros e bandeira do Panamá, com destino aos Estados Unidos, navegada a 90 milhas da ilha do Faial, Açores, ou seja, a cerca de 166 quilómetros de terra e ainda dentro da Zona Económica Exclusiva (ZEE) portuguesa, quando se incendiou. Os 22 tripulantes foram resgatados e transportados para o aeroporto da Horta, sem ferimentos.