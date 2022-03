Navio com milhares de Porsches e Lamborghinis afunda ao largo dos Açores

JN Hoje às 15:53, atualizado às 16:25 Facebook

O navio mercante "Felicity Ace", que começou a arder há duas semanas, ao largo do Faial, nos Açores, afundou-se esta terça-feira de manhã. A embarcação transportava cerca de quatro de mil automóveis de marcas como Porsche, Audi, Bentley e Lamborghini, no valor de 350 milhões de euros.

"No local, registam-se alguns destroços e uma pequena mancha de resíduos oleosos, que está a ser dispersa pelos jatos de água dos rebocadores e que se encontra a ser monitorizada pela Direção de Combate à Poluição da Autoridade Marítima Nacional e pela Agência Europeia da Segurança Marítima (EMSA)", descreveu a Marinha.

O cargueiro, que transportava veículos da Volkswagen AG para o mercado norte-americano, emitiu no dia 16 de fevereiro um alerta por ter "fogo ativo no porão de carga", quando estava a cerca de 90 milhas náuticas (cerca de 170 quilómetros) a sudoeste da ilha do Faial, nos Açores.

Os 22 tripulantes do "Felicity Ace" foram resgatados em segurança, mas o incêndio no navio alastrou-se durante vários dias. Apesar de ter começado a ser rebocado na sexta-feira passada, o cargueiro não "resisitu" à agitação marítima sentida na região na última noite e acabou por afundar, o que foi uma "surpresa" segundo Pat Adamson, porta-voz da MOL Ship Management, citado pela "Bloomberg".

A Volkswagen tinha modelos das marcas VW, Porsche, Audi, Bentley e Lamborghini na embarcação, que estava a caminho de Rhode Island e que tinha partido do porto alemão de Emden. Ao todo o valor dos automóveis rondava os 350 milhões de euros.

Os rebocadores e embarcações de salvamento que acompanham o veículo estão na área para acompanhar a situação, disse ainda Adamson.