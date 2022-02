Navio que transporta quatro mil carros com focos de incêndio menores nos Açores

Os focos de incêndio a bordo do navio mercante Felicity Ace, ao largo do Faial, nos Açores, "são menores" e "os trabalhos de arrefecimento da estrutura exterior do barco estão a revelar-se produtivos", informou esta segunda a autoridade marítima.

"Os focos de incêndio são menores. Os trabalhos de arrefecimento da estrutura exterior do navio, feito pelos rebocadores, estão a revelar-se produtivos no abaixamento das temperaturas" da embarcação, disse à agência Lusa o capitão do Porto da Horta, Mendes Cabeças.

O Felicity Ace, que transportava cerca de 4000 automóveis, que se destinavam ao mercado norte-americano, emitiu na quarta-feira um alerta, por ter "fogo ativo no porão de carga", quando estava a cerca de 90 milhas náuticas (cerca de 170 quilómetros) a sudoeste da ilha do Faial.

O capitão do Porto da Horta, na ilha do Faial, revelou que "um dos focos incêndio estará localizado na casa da máquina" e essa é a principal preocupação da empresa holandesa contratada pelo armador, já que os técnicos "pretendem ir a bordo combater o incêndio, desde que reunidas as condições" para tal.

Mendes Cabeças garantiu que "não está registado neste momento qualquer foco poluição", apesar de o navio ter a bordo grandes quantidades de combustível, além das baterias dos automóveis.

Os 22 tripulantes que estavam a bordo do Felicity Ace foram resgatados em segurança na passada quarta-feira, pela Força Aérea Portuguesa, enquanto a Marinha fez deslocar para o local o navio de patrulha oceânico NPR Setúbal, para acompanhar a evolução do acidente.

Além de dois rebocadores que já estavam no local, Mendes Cabeças adiantou que já deverá ter chegado hoje "um terceiro rebocador", com mais técnicos.