Peixe ósseo mais pesado do mundo encontrado ao largo do Faial

Um peixe-lua gigante com 2744 quilos foi encontrado a flutuar ao largo da costa da Ilha do Faial, nos Açores, em dezembro de 2021. O animal foi estudado e sabe-se agora que bateu o recorde do peixe ósseo mais pesado do mundo.

Um peixe-lua Mola alexandrini foi detetado nas águas do Atlântico a 9 de dezembro de 2021. O cadáver do animal foi recolhido pelas autoridades locais, que analisaram dados biométricos e morfológicos e fizeram ainda análises moleculares. As conclusões do estudo levado a cabo pela Associação de Naturalistas do Atlântico (AtlanticNaturalist.org) e pela Universidade dos Açores foram agora publicadas na revista internacional "Journal of Fish Biology".

Com uma empilhadora, a equipa de investigadores descobriu que o animal pesava 2744 quilos - mais de 400 quilos do que o anterior recordista desta espécie - e tinha ainda 3,59 metros de altura e 3,25 metros de comprimento.

Embora existam peixes sem espinhas mais pesados do que este, como é o caso do tubarão-baleia que pode chegar a pesar 20 toneladas, o peixe ósseo mais pesado do mundo era até agora um peixe-lua descoberto em Kamogawa, no Japão, em 1996, que pesava 2300 quilos e tinha 2,72 metros de comprimento.

O estudo não conseguiu determinar a causa da morte do peixe-lua, que tinha uma ferida semicilíndrica, perto da cabeça, com cerca de 12 centímetros de profundidade. A tinta vermelha visível naquela zona, tipicamente usada na quilha dos barcos, deixa em aberto se o animal não terá chocado com uma embarcação antes de morrer. No entanto, as conclusões da investigação foram inconclusivas neste tópico.

Estes peixes vivem nos mares tropicais e temperados e as medusas e alforrecas são a base da sua alimentação. De vez em quando podem aparecer nos Açores, na Madeira, ilhas Canárias e Cabo Verde.