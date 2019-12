Mais um sismo sentido na ilha do Faial

Hoje às 07:57 Facebook

Um sismo de 3,2 na escala de Richter com epicentro a cerca de 30 quilómetros da freguesia do Capelo, na ilha do Faial, Açores, foi registado na terça-feira à noite.

Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) adianta que o sismo foi registado às 22.23 horas (23.23 horas em Portugal continental) pelo Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

O sismo foi sentido com intensidade máxima III (Escala de Mercalli Modificada) em Capelo, Castelo Branco e Feteira (concelho da Horta, ilha do Faial).

Desde o dia 3 de novembro que a zona oeste do Faial tem vindo a registar um aumento da atividade sísmica.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).

O nível III da escala de Mercalli, significa uma intensidade fraca. "É sentido dentro de casa. Os objetos pendentes baloiçam. A vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados. É possível estimar a duração mas não pode ser reconhecido com um sismo", de acordo com a definição do IPMA para esta escala de XII níveis.