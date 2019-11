Terceiro sismo no Faial em menos de 24 horas

Hoje às 08:11 Facebook

Um sismo de magnitude 3,9 na escala de Richter foi sentido na madrugada desta quarta-feira no Faial, Açores, com epicentro a cerca de 31 quilómetros do Capelo, o terceiro na ilha em menos de 24 horas.

De acordo com o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o sismo foi registado às 00.25 locais (menos uma hora do que no continente).

"De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima IV (Escala de Mercalli Modificada) em Praia do Norte e Feteira, concelho de Horta (ilha do Faial). O evento foi ainda sentido com intensidade III nas freguesias de Matriz e Praia do Almoxarife", apontou em comunicado o CIVISA.

Este é o terceiro sismo sentido no Faial em menos de 24 horas, depois de um primeiro, de magnitude 3,8, e um segundo, de 4,4, terem sido sentidos na terça-feira.