Autoridades procuram pescador desaparecido na ilha do Pico

Um pescador de 66 anos "encontra-se desaparecido desde a noite de sábado", na ilha do Pico, nos Açores, "estando a ser efetuadas buscas por mar e por terra e com um meio aéreo" para o localizar.

De acordo com um comunicado da Autoridade Marítima Nacional, o pescador desapareceu "na zona de S. Miguel Arcanjo", na ilha do Pico, tendo "o Posto da Polícia Marítima de São Roque do Pico recebido o alerta pelas 6.30 deste domingo, através de um familiar do pescador".

Segundo o familiar do pescador, o homem saiu de casa no sábado pelas 20 horas, para praticar a atividade da pesca e ainda não tinha regressado, adianta o comunicado.

A Autoridade Marítima explica que "foram de imediato iniciadas buscas pelo pescador desaparecido, estando empenhados elementos da Polícia Marítima, o navio NRP António Enes da Marinha Portuguesa, uma aeronave da Força Aérea, os Bombeiros Voluntários de São Roque do Pico e uma equipa de operação de drones do Comando Operacional da Madeira, que se encontra de momento nos Açores".

"Esta ação está a ser coordenada pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima da Horta", acrescenta.