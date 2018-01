Navio encalha na ilha do Pico com 70 passageiros a bordo

Hoje às 12:20, atualizado às 16:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O navio "Mestre Simão", que fazia a ligação entre Faial e Pico, nos Açores, encalhou junto ao porto da Vila, este sábado de manhã. Os passageiros já foram transportados para o cais.

As 70 pessoas - 61 passageiros e nove tripulantes - que estavam a bordo do ferryboat da companhia AtlânticoLine foram resgatadas, numa operação que se prolongou por cerca de meia hora, e durante a qual não se registaram feridos.

"De imediato empenhámos meios da Polícia Marítima e da estação salva-vidas da Horta, sendo que o navio, com o treino e certificação que tem, tomou as medidas de emergência que estão previstas, procedeu à evacuação dos tripulantes para uma jangada, que foi depois rebocada, sendo acompanhada pela Polícia Marítima", explicou à RTP, o comandante Rafael da Silva, capitão do porto da Horta.

Segundo o governo regional, a embarcação encalhou "quando se preparava para atracar" no porto da Madalena, na ilha do Pico. O executivo açoriano assegurou que foi prestado "apoio médico por prevenção" a todos os passageiros.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O capitão do porto adiantou que "está aberto um inquérito" para apurar as causas do acidente. "Não sabemos como é que o navio encalhou, estamos naturalmente com o inquérito aberto para proceder às averiguações e determinar as causas do acidente", disse.

A prioridade agora é a retirada do combustível e da própria embarcação, para a preservação do meio marinho, que "pode estar em causa".

"A operação tanto da remoção do combustível como da retirada do navio do local aonde ele se encontra vai ser alvo de um estudo, de um projeto, de um plano, que será apresentado pelo armador e aprovado em última instância pelo capitão do porto, portanto vamos trabalhar em conjunto para chegarmos da melhor forma, mais segura e mais célere, à remoção do navio do local aonde está", sublinhou.

O capitão do porto reconheceu ainda que, face ao estado do mar, será difícil avançar ainda hoje com a remoção, que será feita com o auxílio de rebocadores da empresa pública Portos dos Açores, apoiados pelos meios da autoridade marítima.

O "Mestre Simão" fazia a ligação entre a cidade da Horta, na ilha do Faial e a Madalena, na ilha do Pico, sendo que até ao momento desconhece-se o motivo para ter encalhado.