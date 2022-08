Abastecimento de água já foi reposto e vias estão transitáveis na Praia da Vitória

JN/Agências Hoje às 14:33 Facebook

O abastecimento de água no concelho da Praia da Vitória já foi restabelecido e "as vias estão transitáveis", depois do mau tempo que afetou a ilha Terceira, nos Açores, disse à Lusa fonte da Câmara Municipal.

Segundo uma fonte da Câmara Municipal da Praia da Vitória, na ilha Terceira, "decorrem hoje apenas trabalhos de manutenção de algumas vias" e está a ser feita uma limpeza mais aprofundada de ribeiras", mas não há vias intransitáveis.

Desde quinta-feira, a chuva intensa provocou na Praia da Vitória 16 ocorrências, entre as quais a queda de um raio numa habitação na Vila Nova, naquele concelho, originando 11 feridos, quatro deles graves.

A fonte da autarquia da Praia da Vitória disse ainda à Lusa que um dos pontos mais afetados pelo mau tempo foi o Largo da Batalha, uma zona mais baixa na cidade, onde, na quinta-feira, "23 viaturas localizadas num parque de estacionamento foram afetadas", levando à interdição temporária do espaço.

No concelho da Praia da Vitória ocorreram ainda inundações em algumas moradias e na zona de campismo no Paul 53 campistas foram transferidos para a Escola Profissional da Praia da Vitória, assinalou.

Aquela zona de campismo só funciona por altura das Festas da Praia da Vitória.

"Na quinta-feira foi ainda necessário proceder ao realojamento de duas pessoas, por precaução, já que residiam junto à Ribeira de São Brás", explicou a mesma fonte da autarquia presidida por Vânia Ferreira.

Também de acordo com a fonte, "as zonas mais afetadas, desde quinta-feira, pela chuva forte foram as freguesias de São Brás, Lajes e Santa Cruz".

O concelho registou também cortes no abastecimento de água, "particularmente em Santa Cruz, a [freguesia] mais afetada durante mais tempo, por ter sido mais difícil detetar a anomalia", já que se localiza no centro urbano, referiu.

"Mas, as situações estão ultrapassadas e já foi restabelecido o fornecimento de água", indicou.

Devido ao mau tempo registou-se ainda o galgamento de algumas ribeiras.

Ainda de acordo com a autarquia, "desde quinta-feira que está a ser feito o acompanhamento da situação nas zonas de risco, tendo sido necessário interditar algumas vias para limpezas, mas a circulação está já normalizada".

Estiveram envolvidos na resolução das ocorrências provocadas pelo mau tempo meios da autarquia da Praia da Vitória, Proteção Civil dos Açores, Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, PSP, empresa municipal Praia Ambiente e Governo Regional dos Açores.