Acalmia no número de sismos não baixa nível de alerta

População de São Jorge esteve sem sentir abalos durante mais de 24 horas. Celebrações religiosas foram retomadas esta sexta-feira.

Durante mais de 24 horas, a crise sismovulcânica que está em curso, em São Jorge, nos Açores, deu tréguas aos habitantes da ilha. Entre as 8.48 horas de anteontem e as 14.42 de ontem, nenhum sismo foi sentido pela população. Apesar disso, o alerta vulcânico continua no nível V4 (possibilidade de erupção), até porque a atividade sísmica detetada pelos sismógrafos mantém-se acima do normal.

Segundo dados do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), entre a meia-noite e as 10 horas de ontem foram analisados 397 sismos, apesar de nenhum deles ter sido sentido. O número manteve-se inferior aos que haviam sido registados nas primeiras noites da crise sismovulcânica - que começou a 19 de março -, quando chegou a haver cerca de 900 sismos por noite. Já anteontem tinha havido uma diminuição.