Cerca de 215 sismos já sentidos pela população de São Jorge

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) identificou, até esta quarta-feira, cerca de 215 sismos sentidos pela população na ilha de São Jorge, que continua com atividade sísmica acima do normal há quase duas semanas.

"Até ao momento, foram identificados cerca de 215 sismos sentidos pela população", informa o CIVISA, num comunicado publicado no seu site na Internet para ponto de situação às 10 horas locais (11 horas em Lisboa).

A crise sismovulcânica em São Jorge iniciou-se às 16:05 do dia 19 de março, tendo "o sismo mais energético" ocorrido na terça-feira, às 21.56 horas locais (22.56 horas em Lisboa), com a magnitude de 3,8 na escala de Richter, mas sem provocar danos. O CIVISA adianta ainda que desde aquele sismo mais energético, entre as 22 horas de terça-feira e as 10 horas de hoje, "não foi sentido nenhum sismo".

A atividade sísmica que se tem vindo a registar desde 19 de março na parte central da ilha de São Jorge, num setor compreendido entre Velas e Fajã do Ouvidor, "continua acima do normal", revela ainda o CIVISA, que "continua a acompanhar o evoluir da situação".

De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A ilha está com o nível de alerta vulcânico V4 (ameaça de erupção) de um total de sete, em que V0 significa "estado de repouso" e V6 "erupção em curso".

Segundo os dados provisórios dos Censos 2021, a ilha de São Jorge tem 8373 habitantes, dos quais 4936 no concelho das Velas e 3437 no concelho da Calheta.