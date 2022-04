Marcelo enalteceu a solidariedade da população em passeio por Velas

JN/Agências Hoje às 22:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da República passeou esta sexta-feira pelas ruas das Velas, Açores, onde enalteceu a solidariedade da população perante a crise sismovulcânica e distribuiu por todos o queijo São Jorge, o "melhor do mundo".

Depois de ter recebido a chave de ouro do concelho, numa cerimónia na Câmara Municipal, Marcelo Rebelo de Sousa percorreu as ruas das Velas para contactar com a população da ilha que vive uma crise sismovulcânica, com 28.500 sismos registados desde 19 março.

"Sabem que o queijo de São Jorge é o melhor do mundo?", perguntou o presidente a uma família brasileira no interior de um café próximo do jardim da República, no centro das Velas.

No estabelecimento, Marcelo Rebelo de Sousa sentou-se com o presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, com o presidente da Câmara das Velas, Luís Silveira, e com o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.

"Não há queijo de São Jorge?", insistiu. O queijo chegou à mesa e o presidente "deliciou-se" com o produto, acompanhado com uma cerveja.

"Há produtos que valem por si e são excecionais para consumo interno e para exportação", afirmou, dando o exemplo da carne, da manteiga e do leite dos Açores que "são excecionais".

O queijo continuou a chegar à mesa do Presidente da República, que depois distribuiu a iguaria por todos os que estavam no café e por quem passava na rua.

PUB

As pessoas que circulavam pela vila foram o cenário para Marcelo Rebelo de Sousa assinalar a "diferença" que encontrou na ilha desde a última visita, a 27 de março.

"Aqui todos em conjunto estão solidários a enfrentar um problema que os preocupa. Se vai haver sismos ou não vai haver sismos. Se vai haver fenómeno vulcânico ou não vai haver fenómeno vulcânico", declarou.

Considerando uma "lição" a "prevenção" tida pelas autoridades regionais face à situação, o Chefe de Estado elogiou o autarca local e advogou que um presidente de Câmara tem mais responsabilidades do que um Presidente da República.

"O PR é avaliado por aquilo que diz, pelas leis que assina ou não assina, pelos órgãos de soberania, por aí adiante. Um presidente de Câmara Municipal é avaliado pela rua, pela escola, por tudo o que possam imaginar. Por tudo", acrescentou.

As reflexões políticas continuaram ao longo do passeio pelas ruas do centro da vila.

Depois de vaticinar um futuro político a uma criança de óculos azuis, Marcelo Rebelo de Sousa comentou: "Antigamente os políticos com óculos com dessa cor não tinham sucesso. O doutor [Carlos] Moedas é o desmentido disso. Quanto mais cores tem nos óculos mais sucesso tem".