"Médicos da terra" não detetam alterações em São Jorge

Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores está a medir diariamente a emissão de gases.

A crise sismovulcânica que está em curso, desde o dia 19, em São Jorge, levou a que se instalasse no terreno uma equipa do Centro de Informação Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), que tem estado, diariamente, a medir a emissão de gases para atmosfera. Apelidados de "médicos da terra", por tentarem diagnosticar sintomas dos sistemas vulcânicos, os cientistas dizem que, até ao momento, não obtiveram "alterações significativas na quantidade de gases emitidos". Apesar disso, o alerta vulcânico mantém-se no nível V4, o que significa que continua a haver a hipótese de erupção.

Dióxido de carbono e radão - um gás radioativo - são habitualmente libertados através dos solos, em áreas vulcânicas. O fenómeno não é visível a olho nu e, por isso, são necessários meios suplementares para os detetar. "Temos de ir com equipamento que mede, neste caso, a quantidade de dióxido de carbono que é libertada do solo, assim como a concentração de gases mesmo dentro dos solos, nas suas primeiras camadas", explicou à Lusa Fátima Viveiros, coordenadora das operações do CIVISA em São Jorge.